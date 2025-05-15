Währungen / SCYX
SCYX: SCYNEXIS Inc
1.11 USD 0.02 (1.83%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCYX hat sich für heute um 1.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.08 bis zu einem Hoch von 1.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die SCYNEXIS Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.08 1.15
Jahresspanne
0.66 1.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.09
- Eröffnung
- 1.09
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Tief
- 1.08
- Hoch
- 1.15
- Volumen
- 266
- Tagesänderung
- 1.83%
- Monatsänderung
- 35.37%
- 6-Monatsänderung
- 15.63%
- Jahresänderung
- -25.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K