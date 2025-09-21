FiyatlarBölümler
RYDE: Ryde Group Ltd Class A

0.37 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RYDE fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.37 ve Yüksek fiyatı olarak 0.39 aralığında işlem gördü.

Ryde Group Ltd Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.37 0.39
Yıllık aralık
0.16 0.80
Önceki kapanış
0.37
Açılış
0.38
Satış
0.37
Alış
0.67
Düşük
0.37
Yüksek
0.39
Hacim
120
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
27.59%
6 aylık değişim
48.00%
Yıllık değişim
-53.75%
21 Eylül, Pazar