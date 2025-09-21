QuotazioniSezioni
Valute / RYDE
RYDE: Ryde Group Ltd Class A

0.37 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RYDE ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.37 e ad un massimo di 0.39.

Segui le dinamiche di Ryde Group Ltd Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.37 0.39
Intervallo Annuale
0.16 0.80
Chiusura Precedente
0.37
Apertura
0.38
Bid
0.37
Ask
0.67
Minimo
0.37
Massimo
0.39
Volume
120
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
27.59%
Variazione Semestrale
48.00%
Variazione Annuale
-53.75%
21 settembre, domenica