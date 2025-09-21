FiyatlarBölümler
Dövizler / RMCO
RMCO: Royalty Management Holding Corporation - Class A

2.34 USD 0.34 (17.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RMCO fiyatı bugün 17.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.95 ve Yüksek fiyatı olarak 2.34 aralığında işlem gördü.

Royalty Management Holding Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.95 2.34
Yıllık aralık
0.86 2.34
Önceki kapanış
2.00
Açılış
1.96
Satış
2.34
Alış
2.64
Düşük
1.95
Yüksek
2.34
Hacim
282
Günlük değişim
17.00%
Aylık değişim
4.00%
6 aylık değişim
105.26%
Yıllık değişim
151.61%
21 Eylül, Pazar