RMCO: Royalty Management Holding Corporation - Class A
2.34 USD 0.34 (17.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RMCO ha avuto una variazione del 17.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.95 e ad un massimo di 2.34.
Segui le dinamiche di Royalty Management Holding Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.95 2.34
Intervallo Annuale
0.86 2.34
- Chiusura Precedente
- 2.00
- Apertura
- 1.96
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Minimo
- 1.95
- Massimo
- 2.34
- Volume
- 282
- Variazione giornaliera
- 17.00%
- Variazione Mensile
- 4.00%
- Variazione Semestrale
- 105.26%
- Variazione Annuale
- 151.61%
21 settembre, domenica