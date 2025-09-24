FiyatlarBölümler
Dövizler / PSA-PI
PSA-PI: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a

20.62 USD 0.01 (0.05%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PSA-PI fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.62 ve Yüksek fiyatı olarak 20.74 aralığında işlem gördü.

Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
20.62 20.74
Yıllık aralık
18.69 20.99
Önceki kapanış
20.63
Açılış
20.71
Satış
20.62
Alış
20.92
Düşük
20.62
Yüksek
20.74
Hacim
13
Günlük değişim
-0.05%
Aylık değişim
4.41%
6 aylık değişim
4.72%
Yıllık değişim
4.72%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%