Valute / PSA-PI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PSA-PI: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
20.72 USD 0.09 (0.44%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PSA-PI ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.71 e ad un massimo di 20.72.
Segui le dinamiche di Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
20.71 20.72
Intervallo Annuale
18.69 20.99
- Chiusura Precedente
- 20.63
- Apertura
- 20.71
- Bid
- 20.72
- Ask
- 21.02
- Minimo
- 20.71
- Massimo
- 20.72
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.44%
- Variazione Mensile
- 4.91%
- Variazione Semestrale
- 5.23%
- Variazione Annuale
- 5.23%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%