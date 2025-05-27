FiyatlarBölümler
Dövizler / MGRX
Geri dön - Hisse senetleri

MGRX: Mangoceuticals Inc

2.25 USD 0.03 (1.35%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MGRX fiyatı bugün 1.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.04 ve Yüksek fiyatı olarak 2.25 aralığında işlem gördü.

Mangoceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGRX haberleri

Günlük aralık
2.04 2.25
Yıllık aralık
1.32 7.65
Önceki kapanış
2.22
Açılış
2.14
Satış
2.25
Alış
2.55
Düşük
2.04
Yüksek
2.25
Hacim
259
Günlük değişim
1.35%
Aylık değişim
-4.26%
6 aylık değişim
22.28%
Yıllık değişim
-63.41%
21 Eylül, Pazar