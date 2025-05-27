Valute / MGRX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MGRX: Mangoceuticals Inc
2.25 USD 0.03 (1.35%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MGRX ha avuto una variazione del 1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.04 e ad un massimo di 2.25.
Segui le dinamiche di Mangoceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.04 2.25
Intervallo Annuale
1.32 7.65
- Chiusura Precedente
- 2.22
- Apertura
- 2.14
- Bid
- 2.25
- Ask
- 2.55
- Minimo
- 2.04
- Massimo
- 2.25
- Volume
- 259
- Variazione giornaliera
- 1.35%
- Variazione Mensile
- -4.26%
- Variazione Semestrale
- 22.28%
- Variazione Annuale
- -63.41%
21 settembre, domenica