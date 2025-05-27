QuotazioniSezioni
Valute / MGRX
Tornare a Azioni

MGRX: Mangoceuticals Inc

2.25 USD 0.03 (1.35%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MGRX ha avuto una variazione del 1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.04 e ad un massimo di 2.25.

Segui le dinamiche di Mangoceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGRX News

Intervallo Giornaliero
2.04 2.25
Intervallo Annuale
1.32 7.65
Chiusura Precedente
2.22
Apertura
2.14
Bid
2.25
Ask
2.55
Minimo
2.04
Massimo
2.25
Volume
259
Variazione giornaliera
1.35%
Variazione Mensile
-4.26%
Variazione Semestrale
22.28%
Variazione Annuale
-63.41%
21 settembre, domenica