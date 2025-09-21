Dövizler / KG
KG
29.0600 USD 0.9300 (3.31%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KG fiyatı bugün 3.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.2900 ve Yüksek fiyatı olarak 29.1000 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
27.2900 29.1000
Yıllık aralık
20.5500 35.8000
- Önceki kapanış
- 28.1300
- Açılış
- 28.0000
- Satış
- 29.0600
- Alış
- 29.0630
- Düşük
- 27.2900
- Yüksek
- 29.1000
- Hacim
- 145
- Günlük değişim
- 3.31%
- Aylık değişim
- 13.21%
- 6 aylık değişim
- 0.21%
- Yıllık değişim
- 0.21%
21 Eylül, Pazar