KG

27.9650 USD 0.1650 (0.59%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KG hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.2900 bis zu einem Hoch von 28.0000 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
27.2900 28.0000
Jahresspanne
20.5500 35.8000
Vorheriger Schlusskurs
28.1300
Eröffnung
28.0000
Bid
27.9650
Ask
27.9680
Tief
27.2900
Hoch
28.0000
Volumen
32
Tagesänderung
-0.59%
Monatsänderung
8.94%
6-Monatsänderung
-3.57%
Jahresänderung
-3.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K