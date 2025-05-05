FiyatlarBölümler
Dövizler / JCSE
Geri dön - Hisse senetleri

JCSE: JE Cleantech Holdings Limited

1.17 USD 0.02 (1.68%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JCSE fiyatı bugün -1.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.13 ve Yüksek fiyatı olarak 1.24 aralığında işlem gördü.

JE Cleantech Holdings Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JCSE haberleri

Günlük aralık
1.13 1.24
Yıllık aralık
0.88 2.39
Önceki kapanış
1.19
Açılış
1.13
Satış
1.17
Alış
1.47
Düşük
1.13
Yüksek
1.24
Hacim
12
Günlük değişim
-1.68%
Aylık değişim
13.59%
6 aylık değişim
10.38%
Yıllık değişim
-7.14%
21 Eylül, Pazar