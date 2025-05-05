QuotazioniSezioni
JCSE: JE Cleantech Holdings Limited

1.17 USD 0.02 (1.68%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JCSE ha avuto una variazione del -1.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.13 e ad un massimo di 1.24.

Segui le dinamiche di JE Cleantech Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.13 1.24
Intervallo Annuale
0.88 2.39
Chiusura Precedente
1.19
Apertura
1.13
Bid
1.17
Ask
1.47
Minimo
1.13
Massimo
1.24
Volume
12
Variazione giornaliera
-1.68%
Variazione Mensile
13.59%
Variazione Semestrale
10.38%
Variazione Annuale
-7.14%
