JCSE: JE Cleantech Holdings Limited
1.17 USD 0.02 (1.68%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JCSE ha avuto una variazione del -1.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.13 e ad un massimo di 1.24.
Segui le dinamiche di JE Cleantech Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.13 1.24
Intervallo Annuale
0.88 2.39
- Chiusura Precedente
- 1.19
- Apertura
- 1.13
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Minimo
- 1.13
- Massimo
- 1.24
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- -1.68%
- Variazione Mensile
- 13.59%
- Variazione Semestrale
- 10.38%
- Variazione Annuale
- -7.14%
21 settembre, domenica