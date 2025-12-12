HCMA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün HCM Acquisition Corp - Class A hisse senedi 10.10 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.10 - 10.10 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.10 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. HCMA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

HCM Acquisition Corp - Class A hisse senedi temettü ödüyor mu? HCM Acquisition Corp - Class A hisse senedi şu anda 10.10 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.50% ve USD değerlerini izler. HCMA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HCMA hisse senedi nasıl alınır? HCM Acquisition Corp - Class A hisselerini şu anki 10.10 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.10 ve Ask 10.40 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HCMA fiyat hareketlerini takip edin.

HCMA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? HCM Acquisition Corp - Class A hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.05 - 10.49 ve mevcut fiyatı 10.10 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.10 veya Ask 10.40 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.39% ve 6 aylık değişim oranı 0.50% değerlerini karşılaştırır. HCMA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

HCM Acquisition Corp - Class A hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? HCM Acquisition Corp - Class A hisse senedi yıllık olarak 10.49 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.05 - 10.49). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.10 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak HCM Acquisition Corp - Class A performansını takip edin.

HCM Acquisition Corp - Class A hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? HCM Acquisition Corp - Class A (HCMA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.05 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.10 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.05 - 10.49 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HCMA fiyat hareketlerini izleyin.