クォートセクション
通貨 / HCMA
株に戻る

HCMA: HCM・アクイジション

10.10 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

HCMAの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.10の安値と10.10の高値で取引されました。

HCM・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

HCMA株の現在の価格は？

HCM・アクイジションの株価は本日10.10です。10.10 - 10.10内で取引され、前日の終値は10.10、取引量は3に達しました。HCMAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

HCM・アクイジションの株は配当を出しますか？

HCM・アクイジションの現在の価格は10.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.50%やUSDにも注目します。HCMAの動きはライブチャートで確認できます。

HCMA株を買う方法は？

HCM・アクイジションの株は現在10.10で購入可能です。注文は通常10.10または10.40付近で行われ、3や0.00%が市場の動きを示します。HCMAの最新情報はライブチャートで確認できます。

HCMA株に投資する方法は？

HCM・アクイジションへの投資では、年間の値幅10.05 - 10.49と現在の10.10を考慮します。注文は多くの場合10.10や10.40で行われる前に、-0.39%や0.50%と比較されます。HCMAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

HCM・アクイジションの株の最高値は？

HCM・アクイジションの過去1年の最高値は10.49でした。10.05 - 10.49内で株価は大きく変動し、10.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。HCM・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

HCM・アクイジションの株の最低値は？

HCM・アクイジション(HCMA)の年間最安値は10.05でした。現在の10.10や10.05 - 10.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HCMAの動きはライブチャートで確認できます。

HCMAの株式分割はいつ行われましたか？

HCM・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.10、0.50%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.10 10.10
1年のレンジ
10.05 10.49
以前の終値
10.10
始値
10.10
買値
10.10
買値
10.40
安値
10.10
高値
10.10
出来高
3
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-0.39%
6ヶ月の変化
0.50%
1年の変化
0.50%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待