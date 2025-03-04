FiyatlarBölümler
HBANL
HBANL: Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares, Each Re

25.95 USD 0.04 (0.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HBANL fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.85 ve Yüksek fiyatı olarak 26.18 aralığında işlem gördü.

Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares, Each Re hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
25.85 26.18
Yıllık aralık
24.32 26.61
Önceki kapanış
25.99
Açılış
26.18
Satış
25.95
Alış
26.25
Düşük
25.85
Yüksek
26.18
Hacim
36
Günlük değişim
-0.15%
Aylık değişim
2.65%
6 aylık değişim
2.04%
Yıllık değişim
0.93%
