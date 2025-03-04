Moedas / HBANL
HBANL: Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares, Each Re
26.13 USD 0.02 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HBANL para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.05 e o mais alto foi 26.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Shares, Each Re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
26.05 26.15
Faixa anual
24.32 26.61
- Fechamento anterior
- 26.11
- Open
- 26.15
- Bid
- 26.13
- Ask
- 26.43
- Low
- 26.05
- High
- 26.15
- Volume
- 21
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- 3.36%
- Mudança de 6 meses
- 2.75%
- Mudança anual
- 1.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh