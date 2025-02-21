- Genel bakış
GLO: Clough Global Opportunities Fund Common Stock
GLO fiyatı bugün 0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.63 ve Yüksek fiyatı olarak 5.71 aralığında işlem gördü.
Clough Global Opportunities Fund Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GLO haberleri
Sıkça sorulan sorular
GLO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Clough Global Opportunities Fund Common Stock hisse senedi 5.69 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 5.63 - 5.71 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 5.65 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 489 değerine ulaştı. GLO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Clough Global Opportunities Fund Common Stock hisse senedi temettü ödüyor mu?
Clough Global Opportunities Fund Common Stock hisse senedi şu anda 5.69 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.17% ve USD değerlerini izler. GLO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
GLO hisse senedi nasıl alınır?
Clough Global Opportunities Fund Common Stock hisselerini şu anki 5.69 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 5.69 ve Ask 5.99 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 489 ve günlük değişim oranı 1.07% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GLO fiyat hareketlerini takip edin.
GLO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Clough Global Opportunities Fund Common Stock hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 4.32 - 5.79 ve mevcut fiyatı 5.69 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 5.69 veya Ask 5.99 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı 14.03% değerlerini karşılaştırır. GLO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Clough Global Opportunities Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Clough Global Opportunities Fund hisse senedi yıllık olarak 5.79 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 4.32 - 5.79). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 5.65 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Clough Global Opportunities Fund Common Stock performansını takip edin.
Clough Global Opportunities Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Clough Global Opportunities Fund (GLO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 4.32 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 5.69 ve hareket ettiği yıllık aralık 4.32 - 5.79 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GLO fiyat hareketlerini izleyin.
GLO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Clough Global Opportunities Fund Common Stock geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 5.65 ve yıllık değişim oranı 8.17% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 5.65
- Açılış
- 5.63
- Satış
- 5.69
- Alış
- 5.99
- Düşük
- 5.63
- Yüksek
- 5.71
- Hacim
- 489
- Günlük değişim
- 0.71%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- 14.03%
- Yıllık değişim
- 8.17%