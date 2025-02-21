クォートセクション
通貨 / GLO
GLO: Clough Global Opportunities Fund Common Stock

5.70 USD 0.01 (0.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GLOの今日の為替レートは、0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり5.66の安値と5.70の高値で取引されました。

Clough Global Opportunities Fund Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GLO株の現在の価格は？

Clough Global Opportunities Fund Common Stockの株価は本日5.70です。5.66 - 5.70内で取引され、前日の終値は5.69、取引量は185に達しました。GLOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Clough Global Opportunities Fund Common Stockの株は配当を出しますか？

Clough Global Opportunities Fund Common Stockの現在の価格は5.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.37%やUSDにも注目します。GLOの動きはライブチャートで確認できます。

GLO株を買う方法は？

Clough Global Opportunities Fund Common Stockの株は現在5.70で購入可能です。注文は通常5.70または6.00付近で行われ、185や0.35%が市場の動きを示します。GLOの最新情報はライブチャートで確認できます。

GLO株に投資する方法は？

Clough Global Opportunities Fund Common Stockへの投資では、年間の値幅4.32 - 5.79と現在の5.70を考慮します。注文は多くの場合5.70や6.00で行われる前に、0.18%や14.23%と比較されます。GLOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Clough Global Opportunities Fundの株の最高値は？

Clough Global Opportunities Fundの過去1年の最高値は5.79でした。4.32 - 5.79内で株価は大きく変動し、5.69と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Clough Global Opportunities Fund Common Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Clough Global Opportunities Fundの株の最低値は？

Clough Global Opportunities Fund(GLO)の年間最安値は4.32でした。現在の5.70や4.32 - 5.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GLOの動きはライブチャートで確認できます。

GLOの株式分割はいつ行われましたか？

Clough Global Opportunities Fund Common Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、5.69、8.37%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
5.66 5.70
1年のレンジ
4.32 5.79
以前の終値
5.69
始値
5.68
買値
5.70
買値
6.00
安値
5.66
高値
5.70
出来高
185
1日の変化
0.18%
1ヶ月の変化
0.18%
6ヶ月の変化
14.23%
1年の変化
8.37%
22 10月, 水曜日
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
-4.625 M
3.524 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.310 M
-0.703 M
16:35
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
20年債券オークション
実際
期待
4.613%
20:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待