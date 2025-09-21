FiyatlarBölümler
Dövizler / FTRK
FTRK

0.6200 USD 0.0035 (0.56%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FTRK fiyatı bugün -0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.5885 ve Yüksek fiyatı olarak 0.6250 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.5885 0.6250
Yıllık aralık
0.3898 9.6900
Önceki kapanış
0.6235
Açılış
0.6148
Satış
0.6200
Alış
0.6230
Düşük
0.5885
Yüksek
0.6250
Hacim
193
Günlük değişim
-0.56%
Aylık değişim
21.57%
6 aylık değişim
-84.06%
Yıllık değişim
-84.06%
21 Eylül, Pazar