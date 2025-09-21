Valute / FTRK
FTRK
0.6200 USD 0.0035 (0.56%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FTRK ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5885 e ad un massimo di 0.6250.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.5885 0.6250
Intervallo Annuale
0.3898 9.6900
- Chiusura Precedente
- 0.6235
- Apertura
- 0.6148
- Bid
- 0.6200
- Ask
- 0.6230
- Minimo
- 0.5885
- Massimo
- 0.6250
- Volume
- 193
- Variazione giornaliera
- -0.56%
- Variazione Mensile
- 21.57%
- Variazione Semestrale
- -84.06%
- Variazione Annuale
- -84.06%
21 settembre, domenica