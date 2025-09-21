QuotazioniSezioni
0.6200 USD 0.0035 (0.56%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FTRK ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5885 e ad un massimo di 0.6250.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.5885 0.6250
Intervallo Annuale
0.3898 9.6900
Chiusura Precedente
0.6235
Apertura
0.6148
Bid
0.6200
Ask
0.6230
Minimo
0.5885
Massimo
0.6250
Volume
193
Variazione giornaliera
-0.56%
Variazione Mensile
21.57%
Variazione Semestrale
-84.06%
Variazione Annuale
-84.06%
