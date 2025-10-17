FSLD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati hisse senedi 50.33 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 50.33 - 50.33 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 50.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. FSLD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati hisse senedi temettü ödüyor mu? Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati hisse senedi şu anda 50.33 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.32% ve USD değerlerini izler. FSLD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FSLD hisse senedi nasıl alınır? Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati hisselerini şu anki 50.33 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 50.33 ve Ask 50.63 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FSLD fiyat hareketlerini takip edin.

FSLD hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 49.99 - 50.64 ve mevcut fiyatı 50.33 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 50.33 veya Ask 50.63 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.16% ve 6 aylık değişim oranı 0.04% değerlerini karşılaştırır. FSLD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 50.64 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 49.99 - 50.64). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 50.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati performansını takip edin.

Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF (FSLD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 49.99 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 50.33 ve hareket ettiği yıllık aralık 49.99 - 50.64 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FSLD fiyat hareketlerini izleyin.