KotasyonBölümler
Dövizler / FSLD
Geri dön - Hisse senetleri

FSLD: Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati

50.33 USD 0.03 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FSLD fiyatı bugün 0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.33 ve Yüksek fiyatı olarak 50.33 aralığında işlem gördü.

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Sıkça sorulan sorular

FSLD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati hisse senedi 50.33 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 50.33 - 50.33 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 50.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. FSLD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati hisse senedi temettü ödüyor mu?

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati hisse senedi şu anda 50.33 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.32% ve USD değerlerini izler. FSLD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FSLD hisse senedi nasıl alınır?

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati hisselerini şu anki 50.33 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 50.33 ve Ask 50.63 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FSLD fiyat hareketlerini takip edin.

FSLD hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 49.99 - 50.64 ve mevcut fiyatı 50.33 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 50.33 veya Ask 50.63 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.16% ve 6 aylık değişim oranı 0.04% değerlerini karşılaştırır. FSLD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 50.64 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 49.99 - 50.64). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 50.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati performansını takip edin.

Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF (FSLD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 49.99 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 50.33 ve hareket ettiği yıllık aralık 49.99 - 50.64 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FSLD fiyat hareketlerini izleyin.

FSLD hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 50.30 ve yıllık değişim oranı 0.32% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
50.33 50.33
Yıllık aralık
49.99 50.64
Önceki kapanış
50.30
Açılış
50.33
Satış
50.33
Alış
50.63
Düşük
50.33
Yüksek
50.33
Hacim
1
Günlük değişim
0.06%
Aylık değişim
-0.16%
6 aylık değişim
0.04%
Yıllık değişim
0.32%
17 Ekim, Cuma
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.307 M
12:30
USD
İnşaat İzinleri
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.312 M
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-8.5%
12:30
USD
İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:15
USD
Fed Endüstriyel Üretim m/m
Açıklanan
Beklenti
-0.1%
Önceki
0.1%
13:15
USD
Fed Sanayi Üretimi (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
1.2%
Önceki
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
418
Beklenti
Önceki
418
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
548
Beklenti
Önceki
547
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:00
USD
TIC Net Uzun Vadeli İşlemler
Açıklanan
Beklenti
$​108.6 B
Önceki
$​49.2 B