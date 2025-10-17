- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FSLD: Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati
A taxa do FSLD para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.33 e o mais alto foi 50.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FSLD hoje?
Hoje Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati (FSLD) está avaliado em 50.33. O instrumento é negociado dentro de 50.33 - 50.33, o fechamento de ontem foi 50.30, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FSLD em tempo real.
As ações de Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati pagam dividendos?
Atualmente Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati está avaliado em 50.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.32% e USD. Monitore os movimentos de FSLD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FSLD?
Você pode comprar ações de Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati (FSLD) pelo preço atual 50.33. Ordens geralmente são executadas perto de 50.33 ou 50.63, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FSLD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FSLD?
Investir em Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati envolve considerar a faixa anual 49.99 - 50.64 e o preço atual 50.33. Muitos comparam -0.16% e 0.04% antes de enviar ordens em 50.33 ou 50.63. Estude as mudanças diárias de preço de FSLD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF?
O maior preço de Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF (FSLD) no último ano foi 50.64. As ações oscilaram bastante dentro de 49.99 - 50.64, e a comparação com 50.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF?
O menor preço de Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF (FSLD) no ano foi 49.99. A comparação com o preço atual 50.33 e 49.99 - 50.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FSLD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FSLD?
No passado Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Low Durati passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 50.30 e 0.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 50.30
- Open
- 50.33
- Bid
- 50.33
- Ask
- 50.63
- Low
- 50.33
- High
- 50.33
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- -0.16%
- Mudança de 6 meses
- 0.04%
- Mudança anual
- 0.32%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.307 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.312 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -8.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.1%
- Prév.
- 0.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.2%
- Prév.
- 0.9%
- Atu.
- 418
- Projeç.
- Prév.
- 418
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 547
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- $108.6 bilh
- Prév.
- $49.2 bilh