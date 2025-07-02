KotasyonBölümler
Dövizler / EMO
Geri dön - Hisse senetleri

EMO: ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc Common Stock

44.39 USD 0.08 (0.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EMO fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.10 ve Yüksek fiyatı olarak 44.52 aralığında işlem gördü.

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMO haberleri

Sıkça sorulan sorular

EMO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc Common Stock hisse senedi 44.39 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 44.10 - 44.52 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 44.31 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 175 değerine ulaştı. EMO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc Common Stock hisse senedi temettü ödüyor mu?

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc Common Stock hisse senedi şu anda 44.39 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.45% ve USD değerlerini izler. EMO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EMO hisse senedi nasıl alınır?

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc Common Stock hisselerini şu anki 44.39 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 44.39 ve Ask 44.69 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 175 ve günlük değişim oranı -0.29% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EMO fiyat hareketlerini takip edin.

EMO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc Common Stock hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 39.65 - 51.87 ve mevcut fiyatı 44.39 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 44.39 veya Ask 44.69 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.27% ve 6 aylık değişim oranı -3.18% değerlerini karşılaştırır. EMO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Clearbridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Clearbridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. hisse senedi yıllık olarak 51.87 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 39.65 - 51.87). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 44.31 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc Common Stock performansını takip edin.

Clearbridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Clearbridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. (EMO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 39.65 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 44.39 ve hareket ettiği yıllık aralık 39.65 - 51.87 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EMO fiyat hareketlerini izleyin.

EMO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc Common Stock geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 44.31 ve yıllık değişim oranı 3.45% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
44.10 44.52
Yıllık aralık
39.65 51.87
Önceki kapanış
44.31
Açılış
44.52
Satış
44.39
Alış
44.69
Düşük
44.10
Yüksek
44.52
Hacim
175
Günlük değişim
0.18%
Aylık değişim
-1.27%
6 aylık değişim
-3.18%
Yıllık değişim
3.45%
09 Ekim, Perşembe
12:30
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:35
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:45
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
USDA WASDE Raporu
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:45
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
30 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
4.651%
19:45
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki