CGCT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Cartesian Growth Corp III hisse senedi 10.11 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.11 - 10.11 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.11 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. CGCT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Cartesian Growth Corp III hisse senedi temettü ödüyor mu? Cartesian Growth Corp III hisse senedi şu anda 10.11 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.10% ve USD değerlerini izler. CGCT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CGCT hisse senedi nasıl alınır? Cartesian Growth Corp III hisselerini şu anki 10.11 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.11 ve Ask 10.41 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CGCT fiyat hareketlerini takip edin.

CGCT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Cartesian Growth Corp III hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.00 - 10.17 ve mevcut fiyatı 10.11 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.11 veya Ask 10.41 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.49% ve 6 aylık değişim oranı 1.10% değerlerini karşılaştırır. CGCT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Cartesian Growth Corp III hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Cartesian Growth Corp III hisse senedi yıllık olarak 10.17 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.00 - 10.17). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.11 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Cartesian Growth Corp III performansını takip edin.

Cartesian Growth Corp III hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Cartesian Growth Corp III (CGCT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.11 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.00 - 10.17 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CGCT fiyat hareketlerini izleyin.