CGCT: Cartesian Growth Corp III
Der Wechselkurs von CGCT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.11 bis zu einem Hoch von 10.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cartesian Growth Corp III-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGCT heute?
Die Aktie von Cartesian Growth Corp III (CGCT) notiert heute bei 10.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.11 - 10.11 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.11 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von CGCT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGCT Dividenden?
Cartesian Growth Corp III wird derzeit mit 10.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGCT zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGCT-Aktien?
Sie können Aktien von Cartesian Growth Corp III (CGCT) zum aktuellen Kurs von 10.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.11 oder 10.41 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGCT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGCT-Aktien?
Bei einer Investition in Cartesian Growth Corp III müssen die jährliche Spanne 10.00 - 10.17 und der aktuelle Kurs 10.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.49% und 1.10%, bevor sie Orders zu 10.11 oder 10.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGCT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cartesian Growth Corp III?
Der höchste Kurs von Cartesian Growth Corp III (CGCT) im vergangenen Jahr lag bei 10.17. Innerhalb von 10.00 - 10.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cartesian Growth Corp III mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cartesian Growth Corp III?
Der niedrigste Kurs von Cartesian Growth Corp III (CGCT) im Laufe des Jahres betrug 10.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.11 und der Spanne 10.00 - 10.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGCT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGCT statt?
Cartesian Growth Corp III hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.11 und 1.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.11
- Eröffnung
- 10.11
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Tief
- 10.11
- Hoch
- 10.11
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.49%
- 6-Monatsänderung
- 1.10%
- Jahresänderung
- 1.10%
