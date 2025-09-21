FiyatlarBölümler
BENFW: Beneficient - Warrant

0.0074 USD 0.0013 (14.94%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BENFW fiyatı bugün -14.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0064 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0086 aralığında işlem gördü.

Beneficient - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0064 0.0086
Yıllık aralık
0.0036 0.0377
Önceki kapanış
0.0087
Açılış
0.0075
Satış
0.0074
Alış
0.0104
Düşük
0.0064
Yüksek
0.0086
Hacim
27
Günlük değişim
-14.94%
Aylık değişim
-44.36%
6 aylık değişim
2.78%
Yıllık değişim
-15.91%
21 Eylül, Pazar