Valute / BENFW
BENFW: Beneficient - Warrant
0.0074 USD 0.0013 (14.94%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BENFW ha avuto una variazione del -14.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0064 e ad un massimo di 0.0086.
Segui le dinamiche di Beneficient - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0064 0.0086
Intervallo Annuale
0.0036 0.0377
- Chiusura Precedente
- 0.0087
- Apertura
- 0.0075
- Bid
- 0.0074
- Ask
- 0.0104
- Minimo
- 0.0064
- Massimo
- 0.0086
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- -14.94%
- Variazione Mensile
- -44.36%
- Variazione Semestrale
- 2.78%
- Variazione Annuale
- -15.91%
21 settembre, domenica