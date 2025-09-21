QuotazioniSezioni
BENFW: Beneficient - Warrant

0.0074 USD 0.0013 (14.94%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BENFW ha avuto una variazione del -14.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0064 e ad un massimo di 0.0086.

Segui le dinamiche di Beneficient - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0064 0.0086
Intervallo Annuale
0.0036 0.0377
Chiusura Precedente
0.0087
Apertura
0.0075
Bid
0.0074
Ask
0.0104
Minimo
0.0064
Massimo
0.0086
Volume
27
Variazione giornaliera
-14.94%
Variazione Mensile
-44.36%
Variazione Semestrale
2.78%
Variazione Annuale
-15.91%
21 settembre, domenica