ANRO: Alto Neuroscience Inc

3.66 USD 0.45 (10.95%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ANRO fiyatı bugün -10.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.59 ve Yüksek fiyatı olarak 4.11 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
3.59 4.11
Yıllık aralık
1.61 15.04
Önceki kapanış
4.11
Açılış
4.08
Satış
3.66
Alış
3.96
Düşük
3.59
Yüksek
4.11
Hacim
173
Günlük değişim
-10.95%
Aylık değişim
-0.54%
6 aylık değişim
70.23%
Yıllık değişim
-67.72%
21 Eylül, Pazar