ANRO: Alto Neuroscience Inc
4.05 USD 0.23 (6.02%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ANRO para hoje mudou para 6.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.89 e o mais alto foi 4.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Alto Neuroscience Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.89 4.05
Faixa anual
1.61 15.04
- Fechamento anterior
- 3.82
- Open
- 3.90
- Bid
- 4.05
- Ask
- 4.35
- Low
- 3.89
- High
- 4.05
- Volume
- 139
- Mudança diária
- 6.02%
- Mudança mensal
- 10.05%
- Mudança de 6 meses
- 88.37%
- Mudança anual
- -64.29%
