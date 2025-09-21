FiyatlarBölümler
Dövizler / AHL
Geri dön - Hisse senetleri

AHL

36.62 USD 0.06 (0.16%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AHL fiyatı bugün 0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.60 ve Yüksek fiyatı olarak 36.71 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
36.60 36.71
Yıllık aralık
27.07 42.75
Önceki kapanış
36.56
Açılış
36.61
Satış
36.62
Alış
36.92
Düşük
36.60
Yüksek
36.71
Hacim
801
Günlük değişim
0.16%
Aylık değişim
0.22%
6 aylık değişim
-12.33%
Yıllık değişim
-9.24%
21 Eylül, Pazar