AHL

36.56 USD 0.07 (0.19%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AHL hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.52 bis zu einem Hoch von 36.66 gehandelt.

Tagesspanne
36.52 36.66
Jahresspanne
27.07 42.75
Vorheriger Schlusskurs
36.63
Eröffnung
36.62
Bid
36.56
Ask
36.86
Tief
36.52
Hoch
36.66
Volumen
366
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
0.05%
6-Monatsänderung
-12.47%
Jahresänderung
-9.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K