AHL
36.56 USD 0.07 (0.19%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AHL hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.52 bis zu einem Hoch von 36.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
36.52 36.66
Jahresspanne
27.07 42.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.63
- Eröffnung
- 36.62
- Bid
- 36.56
- Ask
- 36.86
- Tief
- 36.52
- Hoch
- 36.66
- Volumen
- 366
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 0.05%
- 6-Monatsänderung
- -12.47%
- Jahresänderung
- -9.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K