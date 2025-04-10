FiyatlarBölümler
Dövizler / AGNCM
Geri dön - Hisse senetleri

AGNCM: AGNC Investment Corp - Depositary Shares rep 6.875% Series D Fi

25.11 USD 0.02 (0.08%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AGNCM fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.06 ve Yüksek fiyatı olarak 25.15 aralığında işlem gördü.

AGNC Investment Corp - Depositary Shares rep 6.875% Series D Fi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGNCM haberleri

Günlük aralık
25.06 25.15
Yıllık aralık
23.01 25.58
Önceki kapanış
25.13
Açılış
25.13
Satış
25.11
Alış
25.41
Düşük
25.06
Yüksek
25.15
Hacim
19
Günlük değişim
-0.08%
Aylık değişim
-0.48%
6 aylık değişim
1.25%
Yıllık değişim
0.16%
21 Eylül, Pazar