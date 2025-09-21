FiyatlarBölümler
Dövizler / AERTW
Geri dön - Hisse senetleri

AERTW: Aeries Technology Inc - Warrant

0.0450 USD 0.0130 (22.41%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AERTW fiyatı bugün -22.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0420 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0799 aralığında işlem gördü.

Aeries Technology Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0420 0.0799
Yıllık aralık
0.0101 0.1007
Önceki kapanış
0.0580
Açılış
0.0700
Satış
0.0450
Alış
0.0480
Düşük
0.0420
Yüksek
0.0799
Hacim
28
Günlük değişim
-22.41%
Aylık değişim
12.50%
6 aylık değişim
90.68%
Yıllık değişim
28.21%
21 Eylül, Pazar