AERTW: Aeries Technology Inc - Warrant

0.0450 USD 0.0130 (22.41%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AERTW ha avuto una variazione del -22.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0420 e ad un massimo di 0.0799.

Segui le dinamiche di Aeries Technology Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0420 0.0799
Intervallo Annuale
0.0101 0.1007
Chiusura Precedente
0.0580
Apertura
0.0700
Bid
0.0450
Ask
0.0480
Minimo
0.0420
Massimo
0.0799
Volume
28
Variazione giornaliera
-22.41%
Variazione Mensile
12.50%
Variazione Semestrale
90.68%
Variazione Annuale
28.21%
21 settembre, domenica