The Kingdom
- Isnoel Batista Fuentes
- Sürüm: 2.5
- Güncellendi: 4 Mart 2023
- Etkinleştirmeler: 5
THE KINGDOM se basa en la estrategia de posición pendiente (PPS) y en un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia THE KINGDOM es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia (acción del precio) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anterior
CARACTERÍSTICAS
Se admite la opción Multidivisa en OneChart
Se muestra el filtro de noticias y la hora GMT automatica
XAUUSD, GBPUSD - 5M
Se constituyen conjuntos -
Número limitado de compradores
Demostración gratuita disponible para descargar
Recomendar depósito 1000 USD - 0,01 y 2 pares