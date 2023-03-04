The Kingdom
Version: 2.5
Mise à jour: 4 mars 2023
THE KINGDOM se basa en la estrategia de posición pendiente (PPS) y en un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia THE KINGDOM es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia (acción del precio) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anterior
CARACTERÍSTICAS
Se admite la opción Multidivisa en OneChart
Se muestra el filtro de noticias y la hora GMT automatica
XAUUSD, GBPUSD - 5M
Se constituyen conjuntos -
Número limitado de compradores
Demostración gratuita disponible para descargar
Recomendar depósito 1000 USD - 0,01 y 2 pares