Price Action OB Trader EA m

PRICE ACTION OB TRADER EA - fiyat aksiyon araştırmasına dayalı harika bir otomatik ticaret sistemidir!

Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_files mevcuttur!
EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın.(v25_11)

Ticaret fikri, ünlü güçlü Fiyat Aksiyon kalıbına dayanmaktadır - OutsideBar!

Price Action OB Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır!

EA Özellikleri:
- EA aynı anda 7 çiftte çalışabilir - karşılık gelen Set_files "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.
- Sistem, birçok scalper gibi yüksek komisyonlar için para harcamıyor.
- Sıkı spread gereksinimleri yok - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.
- Sistem herhangi bir tehlikeli grid yöntemi KULLANMIYOR.
- EA varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir.
- Her ticarette broker tarafından görülemeyen SL ve TP vardır. - SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.
- Telafi modu EA ayarlarında mevcuttur.
- Trend ve Osilatör filtreleri yerleşiktir.
- Dinamik Trailing Stop da yerleşiktir.
- İşlem çiftleri: AUDUSD, EURUSD, USDCHF, NZDCAD, USDJPY, AUDCHF, NZDUSD.
- Zaman dilimi: D1.
- Çalışma süresi: EA mumun sonunda giriş fırsatları arıyor. Sistem günlük mum oluştuktan sonra emir ayarlamadıysa (D1 zaman diliminde) - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.

Nasıl kurulur:
- 7 önerilen grafiği açın:
AUDUSD, EURUSD, USDCHF, NZDCAD, USDJPY, AUDCHF, NZDUSD.
- Her grafikte D1 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.
- EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (Set_files'ı bu sayfadaki "Yorumlar" bölümünden edinin).(v25_11)
- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA PC yerine VPS kullanmak).
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
