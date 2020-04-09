Price Action OB Trader EA m

PRICE ACTION OB TRADER EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca di price action!





Questo è un consulente esperto "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili!

Usa i Set_file dalla sezione "Commenti" per usare/testare l'EA. (v25_11)





L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action - OutsideBar!





Price Action OB Trader EA è un ottimo investimento - funzionerà per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'aspettativa matematica positiva!





Caratteristiche EA:

- EA può funzionare su 7 coppie contemporaneamente - i Set_file corrispondenti ti aspettano nella sezione "Commenti".

- Il sistema non spreca soldi per commissioni elevate come molti scalper.

- Nessun requisito di spread ristretto - EA può essere usato su qualsiasi account.

- Il sistema NON usa metodi di griglia pericolosi.

- EA ha una gestione del denaro con interessi composti integrata di default.

- Ogni trade ha SL e TP che non sono visibili per il broker. - SL e TP sono dinamici, possono adattarsi alla volatilità del mercato per impostazione predefinita.

- La modalità di compensazione è disponibile nelle impostazioni EA.

- I filtri Trend e Oscillator sono integrati.

- Anche Dynamic Trailing Stop è integrato.

- Coppie di trading: AUDUSD, EURUSD, USDCHF, NZDCAD, USDJPY, AUDCHF, NZDUSD.

- Timeframe: D1.

- Tempo operativo: EA sta cercando opportunità di ingresso alla fine della candela. Se il sistema non ha impostato ordini dopo la formazione della candela giornaliera (nel timeframe D1), significa che non erano disponibili segnali di ingresso sul grafico.





Come installare:

- Apri 7 grafici consigliati:

AUDUSD, EURUSD, USDCHF, NZDCAD, USDJPY, AUDCHF, NZDUSD.

- Seleziona il timeframe D1 su ogni grafico.

- Allega Expert Adviser a ogni grafico.

- Applica il "Set_file" corrispondente a EA (ottieni i Set_file dalla sezione "Commenti" in questa pagina).(v25_11)