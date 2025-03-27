Adjustable Fractals mr
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.57
- Güncellendi: 27 Mart 2025
- Etkinleştirmeler: 10
"Ayarlanabilir Fraktallar" - fraktal göstergesinin gelişmiş bir versiyonudur, çok kullanışlı bir ticaret aracıdır!
- Bildiğimiz gibi Standart fraktallar mt4 göstergesinin hiç ayarı yoktur - bu, yatırımcılar için çok elverişsizdir.
- Ayarlanabilir Fraktallar bu sorunu çözmüştür - gerekli tüm ayarlara sahiptir:
- Göstergenin ayarlanabilir periyodu (önerilen değerler - 7'nin üzerinde).
- Fiyatın Yüksek/Düşük noktalarına ayarlanabilir mesafe.
- Fraktal oklarının ayarlanabilir tasarımı.
- Göstergede dahili Mobil ve PC uyarıları bulunmaktadır.
// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.