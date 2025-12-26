Göstergeler: Basit Trend Dedektörü

Yeni yorum
 

Basit Trend Dedektörü:

RSI ve Dem'in daha hassas analogu. Aynı RSI ve Dem, ancak daha hassas.

Basit Trend Dedektörü

Author: Vladislav Eremeev

 

Tavsiye ederim! Göstergelerinizi (kısaca) adlandırın ki daha sonra bulunabilsinler! STD'nizi gerçekten beğendim. Ancak başka bir mql5 arızasından sonra uzun süre aramak zorunda kaldım.

ÖNERİ: Her zaman dilimi için bir hesaplama dönemi seçme yeteneği ile (mümkünse) buna dayalı çoklu bir çerçeve göstergesi yapın (yaklaşık 3-5 vb. Dönemler için).

Benzer gösterge: RSI_3HTF.

Yeni yorum