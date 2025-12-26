Göstergeler: Basit Trend Dedektörü
Tavsiye ederim! Göstergelerinizi (kısaca) adlandırın ki daha sonra bulunabilsinler! STD'nizi gerçekten beğendim. Ancak başka bir mql5 arızasından sonra uzun süre aramak zorunda kaldım.
ÖNERİ: Her zaman dilimi için bir hesaplama dönemi seçme yeteneği ile (mümkünse) buna dayalı çoklu bir çerçeve göstergesi yapın (yaklaşık 3-5 vb. Dönemler için).
Benzer gösterge: RSI_3HTF.
Basit Trend Dedektörü:
RSI ve Dem'in daha hassas analogu. Aynı RSI ve Dem, ancak daha hassas.
Author: Vladislav Eremeev