"Alım-satımda kaos teorisi (Bölüm 2): İncelemeye devam" makalesi için tartışma
Yeni makaleye göz atın: Alım-satımda kaos teorisi (Bölüm 2): İncelemeye devam.
Fraktal boyut, kaos teorisinde ve finansal piyasalar da dahil olmak üzere karmaşık sistemlerin analizinde önemli bir rol oynayan bir kavramdır. Bir nesnenin veya sürecin karmaşıklığının ve kendine benzerliğinin nicel bir ölçüsünü sağlar, bu da onu piyasa hareketlerindeki rastgelelik derecesini değerlendirmek için özellikle yararlı kılar.
Finansal piyasalar bağlamında fraktal boyut, fiyat grafiklerinin "pürüzlülüğünü" ölçmek için kullanılabilir. Daha yüksek bir fraktal boyut daha karmaşık, kaotik bir fiyat yapısına işaret ederken, daha düşük bir boyut daha yumuşak, öngörülebilir bir hareketi ifade edebilir.
Fraktal boyutu hesaplamak için çeşitli yöntemler vardır. En popüler olanlardan biri kutu sayma yöntemidir. Bu yöntem, grafiği farklı büyüklüklerde hücrelerden oluşan bir ızgara ile kaplamayı ve grafiği farklı ölçeklerde kaplamak için gereken hücre sayısını saymayı içerir.
Yazar: Yevgeniy Koshtenko