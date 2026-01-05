Göstergeler: DeltaFusionLite
DeltaFusionLite:
DeltaFusion Lite, MT4 için DeltaFusionPro göstergesinin basitleştirilmiş sürümüdür. Kümülatif Delta ve Net Delta'yı hesaplar ve görüntüler, tüccarlara her mumdaki alım ve satım baskısının net bir görünümünü verir. Alış ve satış arasındaki hacim dağılımını analiz ederek, piyasa duyarlılığı değişimlerini, potansiyel tersine dönüşleri ve fiyat ile hacim arasındaki çeşitli farklılık türlerini belirlemeye yardımcı olur.
Yazar: Francesco Secchi