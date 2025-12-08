Göstergeler: Boyut Yükseklikleri ve Düşüklükleri

Boyut Yükseklikleri ve Düşüklükleri:

Gösterge, en yüksek ve en düşük değerlerin boyutunun yanı sıra belirtilen dönem için maksimum değerlerini gösterir.

Author: Anatoli Kazharski

