Göstergeler: Boyut Yükseklikleri ve Düşüklükleri
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Boyut Yükseklikleri ve Düşüklükleri:
Gösterge, en yüksek ve en düşük değerlerin boyutunun yanı sıra belirtilen dönem için maksimum değerlerini gösterir.
Author: Anatoli Kazharski