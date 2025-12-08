Göstergeler: MultiSignals_PCH
MultiSignals_PCH:
Fiyat Kanalı göstergesinin genişletilmiş versiyonu, 5 seviye kullanılır. Gösterge, bir pozisyonun açılması / kapatılması ve Zararı Durdur / Kar Al seviyeleri için sinyaller gösterir.
Author: Anatoli Kazharski