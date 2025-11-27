Kütüphaneler: SuperTrend göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, SuperTrend göstergesinin renkli bir noktasının ortaya çıkmasıdır.

Author: Nikolay Kositsin

 
Bu EA'yı MT4 sürümünde almak mümkün olur mu?
 
İyi akşamlar, robotu test etmeye çalıştım, ancak derleyemedim bile, çünkü görünüşe göre hataları var. Bana yardım edebilir misiniz?
