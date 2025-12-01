Kütüphaneler: ColorJFatl göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
Merhaba Nikolay,
Jfatl gösterge ticaret sinyallerinde bazı iyileştirmeler yaptım. Bana bir e-posta gönderin, size bunu gösteren grafiği geri göndereyim.
Saygılar,
Ari
Bu yüzden, sinyaller sınıfında özelleştirilmiş hindilerin nasıl kullanılacağına dair bir örnek arıyordum. Örnekler buldum, bunun için teşekkür ederim.
Ancak, daha yakından incelediğimde CJFatlSignal::ValidationSettings ve CJFatlSignal::InitIndicators yöntemlerinin ana sınıfın ilgili sanal yöntemlerini çağırmadığı ortaya çıktı!!!!! Bu neye yol açar? Başlatma aşaması bayrağının ayarlanamaması ve sonuç olarak zaman serisi tamponlarının oluşturulamaması. Yazarlar kütüphane kaynaklarını hiç okumuyor mu? Sinyal, çalışmasında zaman serisine ihtiyaç duymaz. Başka bir yerde olmaz.
Böylesine destansı bir başarısızlığın kontrolden nasıl geçtiği ve yayınlandığı bir muamma.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
ColorJFatl göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü:
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. ColorJFatl gösterge renk değişimi, pozisyon açmak için bir sinyal görevi görür.
Author: Nikolay Kositsin