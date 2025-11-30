Kütüphaneler: PriceChannel_Stop göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
PriceChannel_Stop göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü:
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, PriceChannel_Stop göstergesinin rengindeki bir değişikliktir.
Author: Nikolay Kositsin