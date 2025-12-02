Kütüphaneler: NonLagDot göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
Gimana hasil dari yang sudah memakainya? Tolong bilgi paylaşımı ya... makasih
Hari başına % kar elde edebilir misin?
Berapa harganya dan dimana dimana belinya ?
kommar:
Gimana hasil dari yang sudah memakainya? Tolong bilgi paylaşımı ya... makasih
Hari başına % kar elde edebilir misin?
Harganya ve dimana dimana belinya?
Ücretsizdir. CodeBase 'den indirebilir ve dosyaları şuraya yerleştirebilirsiniz:
terminal_data_folder\MQL5\Indicators\nonlagdot.mq5
terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\nonlagdotsignal.mqh
terminal_data_folder\MQL5\Experts\expm_nonlagdot.mq5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
NonLagDot göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü:
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, NonLagDot göstergesinin rengindeki bir değişikliktir.
Author: Nikolay Kositsin