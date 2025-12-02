Kütüphaneler: NonLagDot göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

NonLagDot göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü:

MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, NonLagDot göstergesinin rengindeki bir değişikliktir.

Author: Nikolay Kositsin

 

Gimana hasil dari yang sudah memakainya? Tolong bilgi paylaşımı ya... makasih

Hari başına % kar elde edebilir misin?

Berapa harganya dan dimana dimana belinya ?

 
Hari başına % kar elde edebilir misin?

Harganya ve dimana dimana belinya?

Ücretsizdir. CodeBase 'den indirebilir ve dosyaları şuraya yerleştirebilirsiniz:

terminal_data_folder\MQL5\Indicators\nonlagdot.mq5
terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\nonlagdotsignal.mqh
terminal_data_folder\MQL5\Experts\expm_nonlagdot.mq5

