Kütüphaneler: Karacatica göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

Yeni yorum
 

Karacatica göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü:

MQL5 Sihirbazı için alım satım sinyalleri modülü. Pozisyon açma sinyali, Karacatica göstergesinin renkli okunun görünümüdür.

Karacatica göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

Author: Nikolay Kositsin

 
ALETRADEX:

Bunu kullanan var mı?

uzman hata veriyor
Yeni yorum